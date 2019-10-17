Представители Минобороны РК ознакомились с условиями службы и проблемными вопросами военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информационно-разъяснительная группа Министерства обороны под руководством заместителя начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майора Мухамеджана Таласова посетила Сарыозекский и Талдыкорганский гарнизоны, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Программа посещения воинских частей и учреждений гарнизонов была очень насыщенная. Делегация оборонного ведомства побывала в расположении воинских частей, ознакомилась с условиями проживания молодых офицеров, военнослужащих срочной и контрактной службы. Генерал-майор Мухамеджан Таласов встретился с личным составом, родителями военнослужащих срочной службы, ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, он заслушал доклады командиров воинских частей и учреждений о состоянии дисциплины, социально-бытовых и жилищных условиях военнослужащих, морально-психологическом климате в подразделениях, имеющихся проблемных вопросах, а также разъяснил основные положения Послания Президента РК.

Военнослужащим и членам их семей была оказана необходимая юридическая помощь, консультации по вопросам, касающимся воинской службы, жилищного и пенсионного обеспечения.

Мероприятия сопровождались концертами артистов Национального военно-патриотического центра ВС РК, выступлениями и мастер-классами военных спортсменов ЦСКА по рукопашному бою и қазақ күресі.

Посещение Сарыозекского гарнизона совпало с днем воинской части. По этому случаю были поощрены военнослужащие, ставшие лучшими в боевом состязании. Их лично поздравил заместитель начальника Генерального штаба ВС РК.

«Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем военнослужащим за верность воинскому долгу, за службу и большой вклад в дело защиты Отечества. Ваша отличная служба – самые убедительные доказательства того, что честь, воинская доблесть и патриотизм – это не пустые слова», – сказал он.

В ходе посещения гарнизонов было организовано чествование военнослужащих срочной службы, увольняемых в запас, и проводы призывников, которые этой осенью отправляются на службу в Вооруженные силы. Не остались в стороне и юные патриоты. Воспитанники военно-патриотического движения «Жас Сарбаз», которые торжественно приняли клятву.

Отмечается, цель работы информационно-разъяснительной группы – встречи с военнослужащими, членами их семей, изучение социально-бытовых условий и проблемных вопросов, анализ деятельности командования воинских частей гарнизонов, разъяснение основных положений действующего законодательства и реализации Послания Президента РК, а также оказание методической и практической помощи воинским частям и учреждениям по вопросам организации информационно-воспитательной и идеологической работы.



















