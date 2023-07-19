Представители Минэкологии посетили розовое озеро Коряковка в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства экологии и природных ресурсов РК посетили озеро Коряковка, которое расположено в Павлодарском районе Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.



По приезду сотрудниками министерства, представителями акимата, экологами, местным населением был произведен осмотр озера, отмечен факт добычи соли, но не в промышленных объемах. В основном добыча производится населением для удовлетворения собственных нужд, примитивными способами.

Озеро Коряковка расположено во впадине с плоским дном. По условиям образования осадочное. Площадь озера около 11 км2, длина озера 5,6 км, ширина 1,5 км. площадь зеркала 4,1 км2, глубина 0,3-0,7 м. Озеро представляет собой соленую залежь. Мощность пласта соли меняется от 0,42 до 0,76 м, средняя 0,61 м. Участок находится в 17 км к северо-востоку от города Павлодара. Ближайшими населенными пунктами являются поселок Коряковка (к западу) и Кеменгер (к северо-востоку). Район находится в области сухих степей с равнинным рельефом.

Озеро является бессточным. Основное питание происходит за счет атмосферных осадков. При этом основное влияние на наполнение озера оказывает осеннее увлажнение и количество зимних осадков. Озеро не включено в перечень рыбохозяйственных водоемов Павлодарской области.

«Если говорить о факте обмеления озера, можно констатировать, что уменьшение площади озера Коряковка связано с природно-климатическими факторами. Надо отметить, что водохозяйственная обстановка в этом году для наполнения озера неблагоприятная. Из-за малого покрова снега зимой и отсутствия талых вод с начала года. Уровень воды в озере упал, ведь озеро не имеет естественной подпитки в виде рек и речушек. Вместе с тем, в этом году в регионе маловодный цикл, наблюдается засуха и высокая погодная температура», - отметил заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Е.Умаров.

Также местными жителями было отмечено, что последние четыре года в связи с погодными условиями озеро в действительности затянулось, но это связано с цикличностью, погодными условиями.

По итогам поездки были даны поручения по очистке территории озера от автомобильных шин, участковым инспекторам по усилению контроля за въездом на автотраспорте на территорию озера.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространились кадры высыхания второго казахстанского розового озера Коряковка в Павлодарской области. Как сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова, комиссия выедет на местность для проведения исследования озера.

Напомним, что летом 2020 года уникальное розовое озеро Кобейтуз, которое расположено в Акмолинской области, стало популярным у населения. Были и инциденты. Так, водитель, заехавший на внедорожнике в розовое озеро Кобейтуз, принес публичные извинения.

Позже в Сети стали распространяться сообщения о продаже соли с розового озера Кобейтуз за 5 тысяч тенге.

Был организован пресс-тур на Кобейтуз с представителями акимата Акмолинской области и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Они рассказали, какие меры будут предприниматься для защиты и охраны знаменитого розового озера.

Тогдашний глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК предложил придать озеру Кобейтуз статус особо охраняемой территории.

Справочно:

Геологоразведочные работы проведены в 2019 году предприятием ТОО «Мультисервис» на основании «Проекта оценочных работ на месторождении поваренной соли озеро Коряковка в Павлодарском районе, Павлодарской области» и лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №187-EL от 22.07.2019 года.

Протоколом №1786 заседания Центрально-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЦК МКЗ) от 31.03.2020 года, балансовые запасы соли озера Коряковка утверждены в количестве 1 773,28 тысячи тонн по категории С1, в том числе по западному участку 729,09 тысячи тонн, по восточному участку 1 047,19 тысячи тонн.

Запасы NaCl в рапе – 387,3 тысячи тонн, в том числе по западному участку 161,7 тысячи тонн, по восточному участку 225,6 тысячи тонн, с содержанием 20,04%.

Границами отработки месторождения принят контур подсчета запасов на площади 256,814 га.

Согласно 201 статье Кодекса РК «О недрах и недропользовании», владелец лицензий на разведку твердых полезных ископаемых, обладает исключительным правом на получение лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых на участке недр.

В этой связи, управлением недропользования 21 сентября 2020 года предприятию ТОО «Мультисервис» сроком на 10 лет, выдана лицензия на добычу соли на месторождения озере Коряковка.