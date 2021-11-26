Представители МЧС РК приняли участие в Европейском форуме по снижению риска бедствий

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - С 24 по 26 ноября в Португалии делегация Республики Казахстан в составе вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова и начальника департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций – национального координатора Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий Рустамбека Амрина приняли участие в Европейском форуме по снижению риска бедствий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На форуме обсуждены вопросы реализации приоритетных направлений Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, методы управления рисками бедствий с учетом интересов людей с ограниченными возможностями, волонтерская деятельность в предупреждении чрезвычайных ситуаций, проблемы и развитие научных исследований в области снижения риска бедствий.

По итогам форума будет утверждена Дорожная карта ЕФСРБ 2021-2030 «Ускорение реализации Сендайской рамочной программы».

Вице-министром по чрезвычайным ситуациям Кульдиковым М.М. проведена встреча со специальным представителем Генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори. Обсуждены вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан, в частности вопросы развития системы раннего оповещения, цифровизации мониторинга моренных озер.