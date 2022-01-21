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Представители культуры прошли ревакцинацию в Нур-Султане

21 Января 2022 13:51
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Представители культуры прошли ревакцинацию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столичной городской поликлинике № 2 представители культуры и искусства прошли ревакцинацию против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня около 50 сотрудников подведомственных организаций управления культуры города Нур-Султана прошли ревакцинацию. Как вы знаете, в истории человечества это не первая пандемия, которую мы успешно преодолеваем. Поэтому на сегодняшний день, получив два компонента вакцины, пройдя ревакцинацию, мы формируем коллективный иммунитет. Почему сегодня именно деятели культуры проходят ревакцинацию? Мы хотим дарить творчество, культуру нашему народу, хотим открыть двери театров, распахнуть двери концертных залов, чтобы началась концертная деятельность», - отметил глава столичного управления культуры.

Санат Шапашов привился двумя компонентами китайской вакцины Hayat-Vax. Врачи предложили ему выбрать Спутник, QazVac или Sinofarm на ревакцинацию. Его выбор пал на Sinofarm.

«Я переболел коронавирусом. После получения двух компонентов легко перенес заболеваемость. Побочных эффектов на себе не чувствовал. Это обычная вакцина. Мы получаем такие прививки после рождения, в школе. Этого не нужно бояться. Еще раз повторюсь, в истории это не первая пандемия. Думаю, мы преодолеем этот этап», - добавил Санат Шапашов.

В поликлинике собрались представители театра «Жастар», государственного русского драматического театра имени М. Горького, городской филармонии и других объектов культуры.

«Мы, деятели культуры, призывает всех получать вакцину, проходить ревакцинацию. Мы не сможем победить коронавирус, не сформировав коллективный иммунитет. Если ситуация стабилизируется, мы тоже сможем радовать вас новыми спектаклями. Появится возможность выезжать на гастроли. В борьбе с пандемией каждый должен вносить небольшой вклад. В первую очередь, нужно привиться ради собственной безопасности. Я получил два компонента вакцины Спутник V, на ревакцинацию планирую выбрать Спутник либо нашу казахстанскую вакцину QazVac», - отметил директор русского драмтеатра имени М. Горького Айболат Жаудыр.


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#Нур-Султан   #Культура   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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