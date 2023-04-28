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Представители консульского корпуса заинтересовались сотрудничеством с Жамбылской областью

Автор:  
Галина Скрипник
28 Апреля 2023, 17:05
Представители консульского корпуса заинтересовались сотрудничеством с Жамбылской областью

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На площадке Международного экономического инвестиционного форума «Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023» аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов встретился с представителями консульского корпуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, во встречах приняли участие Генеральный консул Исламской Республики Иран в Алматы Мохсен Фагани, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй, Почётный Консул Королевства Бельгии в городе Алматы Ван ден Вейх.

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Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и развития стратегического партнерства, потенциал торгово-экономических отношений между странами.

Отмечается, что между Казахстаном и Ираном в целом налажено взаимовыгодное сотрудничество. Жамбылская область не первый год работаем с предприятиями из Ирана, и это сотрудничество плодотворно, особенно в сфере сельского хозяйства, налажена транспортная логистика. У Жамбылской области и Ирана есть все возможности для увеличения торгового оборота в будущем.

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Почти 40% внешнего товарооборота Жамбылской области приходится на Китай, взаимная торговля Жамбылской области с Китайской Народной Республикой растет из года в год. Из Жамбылской области на экспорт идет продукция химической промышленности, минеральная продукция, металлы и изделия из них, продовольственные товары, машины, оборудование, транспортные средства, приборы, аппараты, кожевенное сырье. Импортирует Жамбылская область из Китая машины и оборудование, обувь, продукцию химической отрасли, изделия из пластмассы, бумаги и картона, металлы и изделия из них.

По данным областного управления экономики, основную товарную структуру импорта в жамбылский регион составляют продовольственные товары. В непродовольственную группу входят машины, оборудование, транспортные средства, приборы, обувь, головные уборы и галантерейные изделия, продукция химической промышленности, драгметаллы, драгоценные и полудрагоценные камни.

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Экспортирует Жамбылская область продукцию химической промышленности, а также минеральную продукцию, металлы и изделия из них, продовольственные товары, машины, оборудование, транспортные средства, приборы, кожевенное сырье.

Основными торговыми партнерами жамбылского региона по экспорту являются Китай, Канада, США, Германия, Чешская Республика.

В ходе встречи с представителями консульского корпуса аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов остановился на инвестиционных возможностях региона, имеющего ряд конкурентных преимуществ. При умеренно континентальном климате и плодородных землях Жамбылская область идеально подходит для развития сельского хозяйства. Это один из наиболее благоприятных регионов для реализации проектов в сфере ВИЭ.

В недрах региона присутствуют более двухсот различных полезных ископаемых, богата минерально-сырьевыми ресурсами, является уникальной базой фосфоритового и плавикошпатового сырья.

В Жамбылской области насчитывается более 350 крупных и средних предприятий, основными направлениями которых являются производство химических, продовольственных, металлургических, строительных материалов.

Регион имеет высокий транспортно-логистический потенциал с возможностью межрегиональных грузоперевозок, обслуживания отечественного и международного пассажиропотока, осуществляет экспорт продукции в более чем 17 стран мира. Жамбылская область имеет уникальный опыт долгосрочного партнерского сотрудничества с крупными транснациональными компаниями Германии, Турции, Сингапура, Китая, Индии, Франции, Южной Кореи, Японии.

Представители консульского корпуса выразили заинтересованность в укреплении социально-экономических связей с Жамбылской областью.

Как сообщалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Целью форума является формирование инвестиционной, деловой креативной среды, дальнейшее налаживание инвестиционных связей, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики, таких как туризм, промышленность, цифровизация и сельское хозяйство. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.

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