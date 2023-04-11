Представители КМГ провели переговоры с группой рабочих из Жанаозена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими, прибывшими из Жанаозена в Астану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

«Рабочие, прибывшие из Жанаозена, находятся у здания Министерства энергетики РК. Они являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.

Вместе со специалистами КМГ в переговорах участвуют руководство ТОО «БерАли Мангистау Company» и ТОО «Ai-Bis» (компания-победитель тендера)», - сообщили в нацкомпании.

Как отмечается, рабочим предложили трудоустройство в ТОО «Ai-Bis» и ТОО «Кезби» (также оказывает нефтесервисные услуг) с сохранением заработных плат.

«Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО «Озенмунайгаз» по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это», - подчеркнул руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров в ходе переговоров.

Вместе с тем, экс-работники «БерАли Мангистау Company» заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в «Озенмунайгазе».

Собравшимся объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО «Озенмунайгаз» в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.

Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

Процесс переговоров будет продолжен, отметили в нацкомпании.

10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Сегодня министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

Позже ситуацию прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер. Но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.