Представители казахстанского общества ознакомились с работой медицинского поезда «Саламатты Қазақстан»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» сейчас принимает жителей отдаленных станций западных регионов нашей страны. Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» организовал пресс-тур для представителей СМИ и общественных активистов с целью освещения деятельности данного проекта, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день медицинский поезд уже посетил более 70 станций, и сейчас оказывает услуги для населения восьми станций Атырауской области, пятая из которых – Аккыстау. По региону за период со 2 по 11 сентября прошли осмотр и лечение более 1500 жителей.

Благодаря тому, что в этом году по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики к проекту присоединились психолог, медиатор и юрист, их консультацию получили - 560 человек.

Во время пресс-тура жители станции рассказали, что обычно поездка к врачу на осмотр или за консультацией в областной центр отнимает не только много времени, но и обходится недешево. Поэтому люди рады, что медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» дает им возможность получить на месте бесплатную высококвалифицированную помощь.

С начала проекта в этом году поезд проехал небольшие станции, где зарегистрировано 92049 человека, 45710 из них прошли базовый медицинский осмотр. 10520 осмотренных - дети. За пять месяцев врачи провели 5377 малых операций. Правовую, психологическую и медиативную консультацию получили 5 572 граждан.

По словам организаторов пресс-тура, маршрут поезда спланирован с учетом отсутствия больниц на отдаленных станциях и по многочисленным обращениям жителей и государственных органов. Ожидается, что за время проекта около 75 тысяч сельчан получат базовые медицинские и консультативные услуги. Медицинский поезд продолжит свою работу до 6 декабря текущего года. В соответствии с планом он посетит более 120 станций.

Проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения.