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Представители казахской интеллигенции возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш»

25 Февраля 2022 11:23
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Представители казахской интеллигенции возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начнётся торжественное открытие празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы. Церемония открытия началась с возложения цветов к памятнику «Деятелям Алаш» на Аллее писателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Цветы к памятнику «Деятелям Алаш» возложили Государственный секретарь РК Ерлан Карин, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, представители казахской интеллигенции, в частности известный поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, академик НАН РК Дихан Камзабекулы.


Рядом с Аллей писателей расположилась книжная будка - библиотека, где в эти дни представлены труды Ахмета Байтурсынулы и других видных казахских деятелей.

«Централизованной библиотечной системой запланировано проведение ряда мероприятий, приуроченных к празднованию 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы, в частности выставки, конференции, написание эссе учащимися школ. Сегодня мы возложили цветы к памятнику «Деятелям Алаш». В нашей библиотеке, расположенной здесь же, мы организовали выставку трудов казахской интеллигенции. Наша библиотека открылась в прошлом году. У нас есть 18 библиотек по городу. Сегодня на выставке представлены различные произведения и книги, привезённые из разных библиотек», - отметила директор Централизованной библиотечной системы Гульбадан Мадибаева.

Напомним, в рамках церемонии открытия празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоится научно-практическая конференция «Ахмет Байтурсынулы – Алаштың рухани көсемі».


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#Нур-Султан   #История Казахстана   #Юбилей   #Память   #Общество   #Ерлан Карин  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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