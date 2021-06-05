Представители интеллигенции поздравили астанчан с Днем государственных символов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня представители интеллигенции поздравили жителей Нур-Султана с Днем государственных символов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Среди поздравляющих - автор герба Республики Казахстан, известный архитектор Жандарбек Малибеков, ученый-абаевед, профессор, академик Академии наук Казахстана Гарифолла Есим, звезда эстрады Ибрагим Ескендир и парадзюдоист Шамей Ергали.

«Уважаемые жители столицы! Поздравляем с сегодняшним Днем Символов! Пусть мы всегда будем повышать статус наших символов! Давайте поможем нашей столице стать всемирно известным городом, сочетающим талант и богатство», - сказал Жандарбек Малибеков.

В свою очередь, ученый Гарифолла Есим отдельно остановился на роли каждой из государственных символов.

«Государственные символы отражают историю страны, ее мировоззрение, понимание будущего. Знание символики - долг каждого казахстанца. Его необходимо впитывать в сознание ребенка, начиная с детского сада. Это основной признак гражданского сознания. Уважение к символам - это знак нашей гражданственности», - сказал Гарифолла.

Поздравления прислал и Шамей Ергали, чемпион Азии по парадзюдо.

«Я приложу все усилия для того, чтобы наши символы, ставшие талисманом нашей независимости, поднимались на новые высоты», - сказал парадзюдоист.

К поздравлениям присоединился и певец Ибрагим Искандер.

«Поздравляю всех с Днем государственных символов Республики Казахстан! Пусть наш государственный флаг развевается в небе! Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен защищать наш флаг. Флаг – это честь, ободрение, счастье. Давайте держать наш флаг выше себя. Пусть будет еще больше соотечественников, размахивающих нашим голубым флагом!», - сказал звезда эстрады.



















































































































































