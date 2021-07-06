Представители интеллигенции посмотрели премьерный показ фильма о Елбасы и познакомились со съёмочной группой
Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве.
«У нас сегодня большой праздник – мы ознакомились с картиной, которую мы в канун большого празднества – Дня столицы – увидели сегодня на показе с участием наших знаменитых людей. Я хотела бы особо поблагодарить господина Оливера Стоуна, господина Игоря Лапотенка, господина Игоря Кобзева, всю съемочную группу, всех, кто участвовал в этом проекте», - сказала Актоты Раимкулова после показа фильма.
По ее словам, тысячелетиями наш народ мечтал о независимости.
«Были моменты, которые не вошли в восемь эпизодов фильма. Поэтому, мы издадим книгу, она насчитывает примерно 700 страниц неотредактированных материалов. Это будет очень скоро», - пообещал Игорь Лопатенок в кулуарах кинотеатра после показа фильма.
«Это картина для мирового зрителя. Мы рассчитывали не только на казахстанцев, мы показываем вашу страну и вашего лидера всему миру», - добавил он. Кроме того, режиссер заверил, что картина будет участвовать в различных кинофестивалях.