Представители интеллигенции посмотрели премьерный показ фильма о Елбасы и познакомились со съёмочной группой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице был презентован фильм «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК- Елбасы Нурсултане Назарбаеве. Продюсером фильма выступил известный американский режиссер и писатель Оливер Стоун. Режиссером фильма стал украинский специалист Игорь Лопатенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве.

«У нас сегодня большой праздник – мы ознакомились с картиной, которую мы в канун большого празднества – Дня столицы – увидели сегодня на показе с участием наших знаменитых людей. Я хотела бы особо поблагодарить господина Оливера Стоуна, господина Игоря Лапотенка, господина Игоря Кобзева, всю съемочную группу, всех, кто участвовал в этом проекте», - сказала Актоты Раимкулова после показа фильма.

По ее словам, тысячелетиями наш народ мечтал о независимости.

«Были моменты, которые не вошли в восемь эпизодов фильма. Поэтому, мы издадим книгу, она насчитывает примерно 700 страниц неотредактированных материалов. Это будет очень скоро», - пообещал Игорь Лопатенок в кулуарах кинотеатра после показа фильма.

«Это картина для мирового зрителя. Мы рассчитывали не только на казахстанцев, мы показываем вашу страну и вашего лидера всему миру», - добавил он. Кроме того, режиссер заверил, что картина будет участвовать в различных кинофестивалях.



