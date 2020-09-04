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Представители интеллигенции обсудят Послание Президента в Алматы

4 Сентября 2020 11:32
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Представители интеллигенции обсудят Послание Президента в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Доме дружбы Алматы началось заседание по обсуждению итогов Послания Президента Казахстана с участием Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В заседании принимают участие аким города Бакытжан Сагинтаев, представители интеллигенции, писатели, ученые. Собравшиеся обсудят основные направления, озвученные в Послании Главы государства: «Казахстан в новой реальности: время действий».

«Сегодня мы решили приехать в Алматы для обсуждения с вами Послания Президента. Все вы выслушали и прочитали важные задачи и цели, поставленные в Послании. Сегодня мы обсудим ключевые моменты Послания Главы государства, которое играет важную роль в формировании новой нации», - сказал госсекретарь Крымбек Кушербаев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Алматы   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Гульзат Сахова

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