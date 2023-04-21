Представители группы нефтяников из Жанаозена требуют создать переговорную комиссию со стороны Минэнерго или Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представители группы нефтяников из Жанаозена, которые ведут переговоры с руководством «КазМунайГаза», провели пресс-конференцию касательно трудового спора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из нефтяников, руководитель инициативной группы Жолмурат Лукпан, который ведет переговоры от имени коллектива, рассказал о том, что с 12 апреля руководство «Казмунайгаза» и нефтяники не пришли к единому решению ни по одному из вопросов.

«Ответ «КазМунайГаза» сводится к тому, что все протокола, подытоживающие наши переговоры, не относятся к трудовым спорам. В этой связи мы требуем, чтобы была создана комиссия по приказу Министерства энергетики или Министерства труда и социальной защиты населения. В протоколе заседаний принимали участие заместители руководителя «КазМунайГаза» в качестве председателя. Однако мы этому не доверяем», - заявил представитель группы нефтяников.

Представитель отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса Куспан Косшыгулов заявил о незаконности приказа, который оставил работников компании «Берали Мангистау Company» без работы.

«Так как местный Жанаозенский профсоюз является членской организацией нашего профсоюза, мы стараемся защитить их интересы. Этот трудовой спор стал продолжением проблемы, которая возникла ещё в прошлом году. В прошлом году был такой же митинг, 19 человек уволили с работы. Эти парни и в прошлом году приезжали в Астану, чтобы защитиь свои трудовые права. Тогда этих ребят трудоустроили в компанию «Берали Мангистау Company». На предприятие принимают на работу и других сотрудников. По истечению 9 месяцев компания «Берали» незаконно уволила коллектив. То есть, в их трудовом договоре написано «до определенного срока». 31 марта парней предупредили, что с 1 апреля трудовой договор будет расторгнут, приказ выйдет от 1 апреля. А это выходной день. Незаконно то, что в выходной день выходит приказ», - пояснил Куспан Косшыгулов.

По его мнению, комиссия, которая вела переговоры с нефтяниками с 12 апреля, не имеет юридической силы.

«С 12 апреля комиссия начала свою работу. По предложению Жолмурата Лукпана с 14 апреля мы с советником председателя Жанаозенского местного профсоюза Максатом Тасбаевым ведём переговоры с нефтяниками. Во-первых, мы видим, что комиссия не имеет юридической силы. Потому что нет никаких приказов ни Министерства энергетики, ни Министерства труда и социальной защиты населения, ни АО «КазМунайГаз» о создании комиссии. Вот где имело место беззаконие. Мы потребовали именно это. Сначала вы должны на законном уровне создать комиссию, только потом должны внести требования нефтяников в протокол. Мы потребовали конструктивно найти решение. Заседание комиссии узаконили только приказом «КазМунайГаза». Однако сейчас комиссия приостановила работу. Насколько нам известно, около 30 человек от «КазМунайГаза» уехали в Мангистау. Наверное, это их проверки. Поэтому они только устно предупредили, что заседание комиссии здесь не состоится. Однако мы настаиваем на этом», - пояснил Куспан Косшыгулов.

На пресс-конференции также сообщалось о том, что было предложено решить все вопросы в рамках комиссии, которая будет создана на уровне Мангыстауского областного акимата. Если нефтяники удостоверятся в том, что эта комиссия сможет найти решение вопроса, они готовы продолжить переговоры непосредственно в регионе.