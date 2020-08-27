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Представители гражданского сектора столицы поздравили Елбасы с присвоением нового международного статуса

27 Августа 2020 15:15
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Представители гражданского сектора столицы поздравили Елбасы с присвоением нового международного статуса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний». Представители гражданского сектора поздравили Нурсултана Назарбаева с присвоением нового международного статуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Руководитель центра гражданских инициатив города Нур-Султана Махаббат Еспенова отметила, что Первый Президент Казахстана внес особый вклад в процесс ядерного разоружения и построения безъядерного мира.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Поздравляем Вас с присвоением международного статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний»!

Мы, представители гражданского сектора, считаем Вас лидером глобального антиядерного движения. Вы внесли особый вклад в процесс ядерного разоружения и укрепление глобальной безопасности и построение безъядерного мира.

Закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона и отказ от ядерного оружия – историческое решение, принятое Первым Президентом Казахстана. Это стало залогом успешного развития страны. Это не только было признано первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня.

Считаем, что присвоение нового статуса – очередное подтверждение Вашей дальновидности и стратегического мышления», – сказала Махаббат Еспенова.

Напомним, Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний». Об этом было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.


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#ООН   #Нур-Султан   #НПО   #Безопасность   #Дата   #Общество   #Первый Президент - Елбасы  
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