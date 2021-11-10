Представители госорганов приняли участие в экспертной встрече по проекту Нацдоклада «Молодежь Казахстана – 2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК, представители госорганов, ведущие научные сотрудники, а также руководители молодежных организаций и ресурсных центров Казахстана приняли участие в экспертной встрече по проекту Национального доклада «Молодежь Казахстана – 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

Особенность этого года в том, что Национальный доклад подготовлен в контексте 30-летия Независимости страны, в котором составлен портрет поколения Независимости.

В нем представлен сравнительный анализ динамики развития молодежной среды в разрезе 10-20-30 лет. Для качественного анализа были проведены 4 социологических исследования, а также публичные консультации с экспертным и научным сообществом.

Участники отметили практическую значимость научного труда, где есть всесторонний анализ современного положения молодежи в Казахстане.

Один из научных авторов доклада Дана Ашимханова рассказала об актуальных трендах в молодежной среде. Сегодня наиболее популярными трендами стали высокая мобильность, диджитализация, использование современных технологий, динамичный темп и здоровый образ жизни.

В ходе экспертного обсуждения участники затронули такие значимые вопросы, как восприятия собственной роли в общественно-политической системе, доступность и качество образования в контексте разрыва между городскими и сельскими школами, тенденции на рынке профессий, возможности и перспективы молодежи в науке.

Важной частью стала представленная хронология развития государственной молодежной политики за 30 лет. Было отмечено, что в этом году начался новый этап реализации государственной молодежной политики, который включает новые законодательные инициативы, внедрение Индекса развития молодежи, реализацию Комплексного плана по поддержке молодежи на 2021-2025 годы.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов, подытоживая работу экспертной встречи, подчеркнул важность взаимодействия государства и научно-экспертного сообщества в решении актуальных проблем казахстанской молодежи. «Именно общие усилия в рамках реализации «Слышащего государства» позволяют своевременно реагировать на современные вызовы в деле эффективного развития молодежной политики в стране», — отметил он.

Напомним, по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева Научно-исследовательский центр «Молодежь» с 2013 года ежегодно публикует Национальный доклад «Молодежь Казахстана». До конца текущего года Национальный доклад, подготовленный по заказу МИОР РК будет официально презентован и предоставлен широкой общественности в открытом доступе.