28 Июля 2022 17:39

Представители Фонда «Самрук-Казына» привлекают мангистауский бизнес к выпуску собственного производства

28 июля в Актау прошла конференции «Развитие предпринимательства в Мангистауской области». В ходе встречи в формате B2B четыре нефтесервисные компании региона подписали намерения о заключении офтейк-контрактов с Фондом «Самрук-Казына».

В основном, проекты будут реализованы в производстве деталей для оборудования. Порядка 100 заинтересованных предпринимателей городов Актау и Жанаозен приняли участие в конференции. Встреча прошла с представителями Фонда «Самрук-Қазына», Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Только за текущий год по Мангистауской области потребность в закупках компаний Фонда «Самрук-Казына» составила 486 млрд. тенге. При этом, в прошлом году в закупках Фонда участвовали более 5 тыс. компаний из Мангистауской области на общую сумму 350 млрд тенге.

Для мангистауских бизнесменов провели серию семинаров. Эксперты ТОО «Самрук-Казына Контракт» презентовали инструменты поддержки отечественных производителей и рассказали как стать поставщиком «Самрук-Казына». Бизнес-сообщество региона интересовали вопросы касательно предварительного квалификационного отбора. По словам экспертов, пройти ПКО не так сложно, при соблюдении производителем определенных условий. По новым требованиям, поставщик услуг обязан обеспечить своим сотрудникам определенный уровень заработной платы. Если поставщиком не было соблюдено условие минимального порога по зарплате, то предприниматель лишается возможности стать поставщиком Фонда, отметили специалисты портала госзакупок во время семинаров.

По словам Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Мурата Турганбаева, «одним из действенных механизмов поддержки отечественных производителей является программа импортозамещения, которая стимулирует создание в Казахстане новых производств».

«С 2018 - 2022 годы заключено 240 офтейк-контрактов на общую сумму более 82 млрд. тенге. При этом потребность по товарам чистого импорта составляет почти 110 млрд. тенге на ближайшие 5 лет и включает 4,5 тыс. позиций», - подчеркивает Мурат Турганбаев.

Доля местного содержания в закупках группы компаний Фонда «Самрук-Казына» в 2020 году составила 77%, такой же результат был в 2021 г. По плану на этот год ожидается увеличение доли до 79%.

Фонд «Самрук-Қазына» первым в стране внедрил такие договоры. Офтейк-контракты станут инструментом в импортозамещении, считают эксперты. Согласно новым правилам, для предоставления услуг крупным нефтедобывающим компаниям предпочтительны будут местные предприятия, которые ведут юридическую деятельность в регионе, как минимум 3 года. Так, компании из Жанаозена - ТОО «КаспиМунайКапитал», ТОО «Производственная Компания «Орда», ТОО «Caspian Gold» и ТОО «OSS Kazakhstan» представят свои возможности в создании новых видов продукции. После процедур по рассмотрению документов и заключению офтейк-контракта компании смогут начать производство уникальных в Казахстане запасных частей. В свою очередь представители Фонда гарантируют объемы заказов более чем на 3 года.

По данным РПП «Атамекен», в регионе наблюдается положительная динамика прироста субъектов малого и среднего бизнеса - с 53 тыс. до 62 тыс. В Жанаозене в прошлом году насчитывалось 7,5 тыс. субъектов МСБ, в этом году количество составило 9,3 тыс. юридических лиц. Рост связан с мерами поддержки государства и комплексом антикризисных решений, регистрации субъектов предпринимательства в городе нефтяников для дальнейшего участия в проекте «Локализация закупок», кредитовании пострадавших секторов экономики.

В рамках программы «Экономика простых вещей» за последние 3,5 года создано тысячи новых рабочих мест и поддержано 90 проектов на общую сумму 23 275 млн тенге. Сохранено около 3 тыс. рабочих мест. В городе Жанаозене доля проектов, поддержанных по данной программе, составляет 27,3% от общего количества.

«По утвержденной до 2024 года «Дорожной карте развития предпринимательства» будет создано 750 новых рабочих мест в городе Жанаозене. Планируется открытие 11 новых производств. В рамках реализации дорожной карты АО «Самрук-Қазына» на закупочной процедуре предусмотрен отдельный Регламент для субъектов бизнеса, зарегистрированных в городе Жанаозене с правом установления встречных обязательств по созданию новых рабочих мест, закупок товаров длительного пользования тендерным способом», – отметил руководитель аппарата Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Бауыржан Оразгалиев.

В ходе конференции подписано трехстороннее соглашение между акиматом Мангистауской области, НПП «Атамекен» и ТОО «Самрук-Казына Контракт». Стороны намерены сотрудничать в реализации политики импортозамещения.