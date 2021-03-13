Представители дипломатических миссий стран СНГ в Пекине отметили Наурыз и Масленицу

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Торжественный вечер по случаю Масленицы, наступающего Наурыза и прошедшего китайского фестиваля весны Чуньцзе прошел в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гостями мероприятия стали руководители аккредитованного в Пекине дипломатического корпуса и международных организаций. После приветственных слов глав дипломатических миссий стран-участниц по случаю праздников состоялась демонстрация видеороликов о традициях встречи Масленицы и Наурыза.

Отметим, что организаторы мероприятия уделили большое внимание культурной программе. Детский ансамбль ложкарей «Русский сувенир» исполнил композицию «Варенька», Гюнай Алиева удивила зрителей азербайджанским национальным танцем «Нэльбеки» (танец с блюдцами), гостей покорил знаменитый кюй Нургисы Тлендиева «Акку» в исполнении Бимурат Мурал, «Песня о Душанбе» прозвучала в исполнении Фаромуза Пирмухамедова, представлен старинный белорусский танец-обряд «Гуканне Вясны» («Закликание Весны»).

Вечер не обошелся без богатого дастархана. На площадке «гастрономического праздника» были представлены национальные кухни. Наурыз коже, баурсаки и жент – от казахстанских кулинаров. Гостям особенно понравилось главное блюдо праздника весны и обновления - Наурыз коже. Долма, люля-кебаб и пахлава – от азербайджанских умельцев. Блины, пироги и кулебяка – от российских поваров.

Торжественное мероприятие было совместно организовано посольствами Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в КНР.