Представители более 40 семейных династий служат в акмолинской полиции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Представители более 40 семейных династий служат на сегодняшний день в акмолинской полиции. О службе еще одного представителя династии участковых инспекторов села Вознесенка главный акмолинский полицейский узнал в ходе поездки по области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

На личном приеме начальника департамента полиции Акмолинской области генерал-майора Арманбека Баймурзина в Буландынском районе 74-летний житель села Вознесенка Омуртай Жунусов поделился своей оценкой службы участкового инспектора села майора Рустема Жакупова. Полицейский - продолжатель династии участковых инспекторов, он, не задумываясь, решил пойти по стопам отца.

«Почтенный аксакал рассказал о том, что отец действующего участкового инспектора Аманжол Жакупов с 1974 по 1992 годы на протяжении 18 лет также работал участковым инспектором в этом же селе и всегда был предан своей профессии. Уже тогда за высокие показатели в работе председатель совхоза выделил ему машину с водителем, от услуг которого Аманжол Шайкенович, по словам Омуртая Кулахметовича, отказался и сам ездил за рулем служебного авто», - отметили в ведомстве.

«Здесь же родился и на наших глазах вырос его сын. И сейчас продолжает дело своего отца, а также старшего брата - ветерана ОВД, капитана полиции в отставке Ризабека Сарсенбаева, который тоже был участковым инспектором в нашем селе с 2004 по 2012 годы. Очень большим авторитетом пользовались и отец, и старший брат Рустема», - добавил аксакал.

Положительно о работе участкового инспектора Рустема Жакупова отозвалась и аким Вознесенского сельского округа Юлия Сироткина.

Как добавили в ведомстве, на сегодняшний день в рядах полицейских служат представители более 40 семейных династий, в их числе династии Асылбековых, Абдрахмановых, Аскеровых, Жиенгалиевых, Шариповых, Капановых, Рахимжановых, Карабековых и многих других.



