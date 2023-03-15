Представители более 100 стран приедут в Казахстан на конференцию по ПМСП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы под председательством Казахстана впервые состоялось заседание Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла с участием министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, членов постоянного комитета регионального комитета из 12 стран Европейского региона, экспертов ВОЗ.

Постоянный комитет регионального комитета (ПКРК) является одним из руководящих органов ВОЗ на уровне Европейского региона, консультирующим Регионального директора, определяющим политику дальнейшего развития и ключевые направления деятельности ЕвроВОЗ.

Глава Минздрава в своей речи отметила, что в Казахстане впервые проходит заседание Постоянного комитета Европейского Регионального комитета Всемирной организации.





«Этот комитет на европейском уровне обсуждает, какие есть важные направления здравоохранения, какие есть актуальные вопросы и цели. В течение двух дней в нашей стране мировые эксперты в области медицины обсудят пути дальнейшего развития отрасли здравоохранения. Визит Европейского регионального бюро ВОЗ, специалистов и экспертов в области здравоохранения в нашу страну - это большой успех», - сказала министр.

Казахстан является членом Постоянного комитета Европейского регионального с 2020 года, принимает активное участие в работе комитета. С сентября прошлого года Казахстан является председателем Постоянного комитета регионального комитета, что является большой честью для страны и демонстрирует высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и ВОЗ.

Ажар Гиният отметила, что 23 октября в Астане состоится международная конференция по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященная 45-летию принятия Алма-Атинской Декларации и пятилетию принятия Декларации Астаны по ПМСП. Участниками конференции станут представители более 100 стран, международных организаций, специалисты в области здравоохранения в офлайн- и онлайн-режиме.

Кроме того, 24-26 октября в Астане состоится 73 сессия Европейского регионального комитета ВОЗ, в которой примут участие представители 53 государства-члена Европейского региона ВОЗ с целью обсуждения актуальных вопросов глобального здравоохранения, в том числе обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, защита при чрезвычайных ситуациях, повышение уровня здоровья и благополучия, а также повышение эффективности поддержки ВОЗ для стран.

«Эти мероприятия в сфере здравоохранения станут не только одними из самых узнаваемых во всем мире, но и будут большими как в политическом плане, так и в повышении имиджа Казахстана», - заметила Ажар Гиният.

В свою очередь глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ответил, почему эти важные мероприятия будут проходить в Казахстане.

«Казахстан является родиной первичной медико-санитарной помощи, начиная с 1978 года. В Казахстане благодаря поддержке Главы государства, Правительства и Министерства здравоохранения проводятся реформы, и эта страна является лидером в области ПМСП, поэтому у этой страны есть много чему поучиться. К примеру, Казахстан был первой страной, которая интегрировала работу медицинских и социальных работников, психологов в ПМСП. Это позволяет оказывать более качественные услуги», - заявил Ханс Клюге.

Ранее Ажар Гиният сообщила, что основной и главный принцип работы ПМСП - это обслуживание всей семьи.

В прошлом году делегация Таджикистана ознакомилась с опытом организации ПМСП на базе платформы ВОЗ в Алматинской области. Кроме того, Кыргызстан изучает опыт Казахстана по организации первичной медико-санитарной помощи.



