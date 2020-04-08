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Представители бизнеса и эксперты обсудили вопрос кредитных обязательств МСБ в условиях карантина

Автор:  
Арайлым Мұрат
8 Апреля 2020, 18:49
Представители бизнеса и эксперты обсудили вопрос кредитных обязательств МСБ в условиях карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе телемарафона «Режим ЧП: бизнес и государство» представители бизнеса и эксперты обсудили вопрос кредитных обязательств МСБ в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе телемарфона обсуждался вопрос отсрочки по кредитам.

«Банки выстраивают отношения с клиентами. Банковский сектор - самый зарегулированный сектор в экономике. Помимо постановления, регулятор издал порядок предоставления отсрочки. Помимо порядка будет отработан сам алгоритм с банками. Нужно дождаться, дать время для постановления регулятора. Срок предоставления отсрочки по кредитам - до 15 июня. В порядке очередности банк рассмотрит все заявки. Банкам тоже невыгодно терять клиента, поэтому вопрос решится обоюдно», - пояснил управляющий директор департамента тарифа и образования Национальной палаты «Атамекен» Бекжан Отарбаев

Руководитель отдела маркетинга и PR строительной компаний Global Expert Development Group Бекежан Жунусов рассказал, что банки сейчас работают с юридическими лицами. Обратиться в банк по потребительским или ипотечным кредитам пока невозможно.

«С 16 марта по 16 июня обозначен трехмесячный срок по прием заявок. Банки, в свою очередь, должны рассмотреть заявки до 15 календарных дней. Утверждение заявок на отсрочку - не пятиминутный вопрос. Нужно учитывать поток клиентов. Физические лица жалуются, что банки отсрочки предоставляют неверно. То есть банки пишут, что отсрочка предоставлена на три месяца в виде пролонгации. Но в то же время банки пишут сумму переплаты. В итоге получается, что ваши платежи сдвигаются вниз, а переплаты быть не должно», - отметил независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.

Бекжан Отарбаев пояснил, что по отсрочке сумма займа не меняется, проценты остаются те же, но срок кредитования увеличивается. Из-за этого переплата автоматически растет.

«При предоставлении отсрочки платежа нужно делать правильный расчет. Как правило, крупные субъекты МСБ выбирают графики погашения при финансировании в виде дефиринцированного платежа, им так удобнее, чтобы пропорционально гасился долги и было меньше переплат. Теперь нужно посмотреть, как банки будут предоставлять отсрочку.

По субъектам МСБ и корпоративного кредитования заемщики сами должны обратиться в банк о предоставлении отсрочки. Банки по умолчанию не рассматривают этот вопрос», - сказал независимый эксперт по банковским вопросам.


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