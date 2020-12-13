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Представители Алматинского филиала Народной партии РК совершили восхождение на пик Фурманова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Декабря 2020, 17:05
Представители Алматинского филиала Народной партии РК совершили восхождение на пик Фурманова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 декабря группа представителей Алматинского филиала Народной партии Казахстана и военно-патриотического клуба «Киров» совершила восхождение на горный пик – пик Фурманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Группа активистов совершила восхождение на горный пик – пик Фурманова (высота около 3000 метров).

Данное восхождение – далеко не первый совместный маршрут Алматинского городского комитета НПК и ВПК «Киров». Ранее они уже поднимались на пик «Турист» (3954 метра). Восхождение было посвящено 16-летию со дня создания партии. В августе нынешнего года группа партийцев–энтузиастов поднялась на пик «Пионер» (4031 метр) – в честь 100-летия создания Казахской Автономной Советской Социалистической республики. В этот раз, с учетом зимнего времени года и погодных условий оптимальным для восхождения был выбран пик Фурманова.

Маршрут получился достаточно сложным, с учетом низкой температуры и крутизны горных троп. Наградой смелым альпинистам стало достижение цели и прекрасная панорама, открывшаяся их глазам.

Альпинизм – своеобразный вид спорта. Он требует не только физической подготовки, но и особых моральных качеств, в том числе и таких как ответственность, дисциплинированность, коллективное взаимодействие, взаимовыручка, упорство и настойчивость в достижении целей. Только так здесь можно быть на высоте, причем в буквальном смысле слова. Аналогичные качества необходимы и хорошим политикам, примерно для того же – чтобы достигать политических высот. То есть, отстаивать свои инициативы и идеи, исполнять поставленные задачи и, конечно, работать на благо коллектива – народа своей страны.


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