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    15:26, 14 Август 2023 | GMT +6

    Представители акимата ВКО встретились с родителями учеников школ Риддера

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    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Региональные власти вместе с родителями рассматривают варианты решений спорной ситуации с размещением учащихся гимназии «Шанырак» и 11 школы Риддера, передает МИА «Казинформ».

    Встречу с представителями двух школ и родителями сегодня утром провел заместитель акима ВКО Дархан Сапанов.


    Напомним, в ходе недавней рабочей поездки в Риддер с родителями учащихся «Шанырака» встречался аким области Ермек Кошербаев. Тогда глава региона дал поручение акиму города и управлению образования ВКО детально разобраться в проблеме и предложить оптимальные сценарии ее решения, учитывая интересы всех заинтересованных сторон.


    Сегодня Дархан Сапанов выслушал обе стороны и теперь при содействии региональных властей их представители соберутся за круглым столом, чтобы обсудить важные моменты и постараться прийти к компромиссу.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Восточно-Казахстанская область Образование школа Дети
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