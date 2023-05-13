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Представители академий наук Казахстана впервые собрались для обсуждения проблем науки

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Мая 2023, 10:30
Представители академий наук Казахстана впервые собрались для обсуждения проблем науки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан, отраслевые академии наук и научные общества обсудили проблемы науки, передает МИА «Казинформ».

На первом заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что для строительства справедливого Казахстана перед отечественными учеными стоит особый вызов: отечественная наука должна выступить авангардом в деле модернизации национальной экономики.

Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан 26 апреля 2023 года инициировала обсуждение вопросов модернизации науки, проблем отраслевых направлений науки и путей их решения, пригласив представителей отраслевых академий наук и научных обществ.
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12 мая 2023 года за круглым столом «Дома дружбы» в городе Алматы впервые собрались руководители крупнейших академий наук страны:

Национальная инженерная академия Республики Казахстан;

Казахстанская национальная академия естественных наук;

Академия сельскохозяйственных наук Республики Казахстан;

Международная академия информатизации;

Национальная академия горных наук;

Научная Ассоциация военных наук;

Казахстанское физическое общество;

Казахстанское общество женщин-ученых;

Национальная академия кинематографических искусств и наук;

Малая академия наук Республики Казахстан;

Казахская академия архитектурных и строительных наук.

На круглом столе были рассмотрены вопросы модернизации национальной экономики, основные проблемы казахстанской науки, отраслевых академий и научных сообществ. Даны предложения для решения озвученных проблем.

Участниками круглого стола принято решение о создании общей, постоянно действующей рабочей группы для разработки механизмов решения научных проблем и выработки предложений для повышения эффективности отечественной науки.


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