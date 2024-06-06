Представители 30 стран примут участие в фестивале культуры этноспорта в Стамбуле

В Стамбуле сегодня стартует VI Фестиваль культуры этноспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Мероприятие, организатором которого в шестой по счету раз выступает Всемирная конфедерация этноспорта, пройдет на территории аэропорта имени Ататюрка. Цель фестиваля — возрождение традиционных видов спорта и игр. Фестиваль продлится до 9 июня и в нем примут участие представители 30 стран.

Участников фестиваля познакомят с традициями различных народов, национальной кухней, ремеслами. Также предусмотрены мастер-классы. Посетители смогут принять участие в различных мероприятиях на бесплатной основе.

В программу фестиваля включены мероприятия, который вызовут интерес у посетителей всех возрастных групп. В их числе конно-спортивные и борцовские выступления, сценические представления и концерты, выступления наездников и лучников.

Специальная программа предусмотрена также для детей и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Врамках фестиваля состоится представление карабахских скакунов.

Также в рамках мероприятия состоится фотоконкурс, организатором которого выступает Всемирная конфедерация этноспорта, в сотрудничестве с Федерацией фотографического искусства Турции.