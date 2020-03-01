Представители 18 национальностей служат в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прошло торжественное собрание, посвящённое Дню благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в ведомстве трудятся представители 18 национальностей. Они и их близкие рассказали о семейном прошлом, о тех годах, когда гостеприимство казахского народа спасло тысячи жизней спецпереселенцев.

Один из гостей полицейских Садык Аллахверанов - работник мельничного комплекса и отец полицейского — вспоминал о тяготах переселения азербайджанцев, о том, как незнакомая земля стала родной для его семьи.

«Дед был муллой, всё его имущество конфисковали. Он попал в Казахстан с восемью детьми. Сначала жили в землянках. Казахи помогали, чем могли, брали азербайджанских детей в свои дома, чтобы перезимовали. Весной депортированные начали строить новые жилища. Время шло, уже на казахстанской земле встретились мои отец и мать», - рассказал С.Аллахверанов.

Мужчина гордится сыном Эльдаром, который носит полицейскую форму. Он возглавляет пункт полиции села Соколовки Кызылжарского района. Коллектив в этом полицейском подразделении интернациональный. Вместе с казахами несут службу азербайджанец, чеченец, немец и русский. С прошлой недели коллектив пополнился стажёром – татарином.

В пресс-службе отметили, что вместе с поздравлениями гости полицейского ведомства в этот день получили благодарственные письма — за активное взаимодействие, помощь в воспитании молодых сотрудников, укрепление межнациональных отношений.

Начальник департамент полиции Марат Тулебаев отметил важность праздника для патриотического воспитания молодых сотрудников.

«Помни и гордись свой историей — это один из основных посылов праздника. День благодарности — яркий праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. Отрадно, что и в нашем Департаменте в дружбе и согласии трудятся бок о бок представители разных национальностей», - сказал М.Тулебаев.