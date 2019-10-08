+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 23 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Представителей  руководящего состава воинской части осудили за взятку в ЗКО

8 Октября 2019 14:22
Поделиться:
Представителей  руководящего состава воинской части осудили за взятку в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя командира части по тылу РГУ «Воинская часть 5517» Национальной гвардии РК майора Омарова Ж.М. и начальника отдела вещевой службы указанного РГУ лейтенанта Кыдырова Т.Б. по факту получения взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

На 6 млн тенге оштрафовали за взятку замакима в Карагандинской области
Более миллиона штрафа выплатит за взятку экс-директор школы в Алматы В получении взятки подозревают руководителей отделов строительства в Аркалыке и Рудном За взятку осудили директора центра соцобслуживания в Актобе

«Они подозревались в получении взятки в виде денег в сумме 300 тыс. тенге от директора частной компании за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство. 7 октября т.г. приговором военного суда Актюбинского гарнизона Омаров признан виновным в получении взятки и осужден к лишению свободы сроком на 7 лет 2 месяца, Кыдыров приговорен к наказанию в виде штрафа на сумму 6 млн. тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также воинских званий», - говорится в распространенном сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив