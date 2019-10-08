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09:17
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Представителей руководящего состава воинской части осудили за взятку в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя командира части по тылу РГУ «Воинская часть 5517» Национальной гвардии РК майора Омарова Ж.М. и начальника отдела вещевой службы указанного РГУ лейтенанта Кыдырова Т.Б. по факту получения взятки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Они подозревались в получении взятки в виде денег в сумме 300 тыс. тенге от директора частной компании за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство. 7 октября т.г. приговором военного суда Актюбинского гарнизона Омаров признан виновным в получении взятки и осужден к лишению свободы сроком на 7 лет 2 месяца, Кыдыров приговорен к наказанию в виде штрафа на сумму 6 млн. тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, а также воинских званий», - говорится в распространенном сообщении.
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