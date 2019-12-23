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Представителей лучших СМИ года наградили в Шымкенте

23 Декабря 2019 20:17
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Представителей лучших СМИ года наградили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте награждены представители лучших средств массовой информации года. Аким города Ерлан Айтаханов отметил вклад лучших журналистов в развитие города, поблагодарил их за работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, что управление внутренней политики и по делам религий городского акимата до этого объявляло конкурс на «Лучшее СМИ» по итогам года. На конкурс были приняты аналитические материалы о социально-экономическом, культурно-духовном развитии города, были определены имена победителей. Сегодня названы победители в номинациях: «Лучшая редакция», «Лучший журналист».


Также группе граждан были вручены благодарственные письма акима города. В их числе журналисты, блогеры и даже благородные полицейские, оказавшие помощь общественным работникам, занятым на очистке улиц. Звания «Лучшая редакция» удостоились коллективы газет «Шымкент келбети» и «Панорама Шымкента». Корреспондент телеканала «Онтустик» признан лучшим журналистом года. Лучшие коллективы удостоились денежных премий в размере 500 тысяч тенге, денежные призы были вручены и победителям номинаций года.




Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: СМИ, Шымкент,
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