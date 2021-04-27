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Представителей казахстанских СМИ обучают журналистике в сфере религии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Апреля 2021, 16:13
Представителей казахстанских СМИ обучают журналистике в сфере религии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства информации и общественного развития РК Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева проводит обучающие курсы для журналистов, специализирующихся в религиозной сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

С приветственной речью на открытии курсов выступил помощник Президента РК по политическим вопросам Ерлан Карин. Автор книги «Солдаты Халифата: мифы и реальность» Ерлан Карин отметил актуальность подобных курсов и рассказал о стратегии Казахстана по сохранению международных отношений и национальной безопасности.

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Проректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Дихан Қамзабекұлы отметил, что в течение пяти дней участникам курсов будут разъяснены актуальные вопросы по освещению религиозных тем в СМИ, права на свободу вероисповедания, религиозной грамотности, безопасности журналистов при освещении религиозных вопросов, роли СМИ в воспитании духовных ценностей и другие.

Обучающие курсы пройдут в онлайн-формате на платформе Zoom и продлятся до 30 апреля текущего года.

В качестве спикеров выступят председатель правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» Булат Сарсенбаев, представители профессорско-преподавательского состава ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, НПО и СМИ.

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Напомним, в 2020 году между Министерством информации и общественного развития РК и Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева был заключен Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого и проходят обучающие курсы по отраслевой журналистике.

Онлайн-трансляция доступна на официальном YouTube -канале Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.


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