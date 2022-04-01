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Представителей каких профессий обучают на военных кафедрах

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Апреля 2022, 18:55
Представителей каких профессий обучают на военных кафедрах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Механизм набора студентов на военные кафедры озвучил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определение количества граждан для ежегодного набора по военно-учетным специальностям на военную подготовку по программам офицеров и сержантов запаса в ОВПО проводится на основании ведомственного приказа. В мобилизационную потребность входят в том числе такие военно-учетные специальности как юристы, финансисты, врачи, ветеринары, музыканты и другие», - написал Руслан Жаксылыков в своем ответе на депутатский запрос.

Таким образом, по его словам, система подготовки офицеров и сержантов запаса в ОВПО РК на современном этапе развития отвечает реальным мобилизационным потребностям Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и позволяет решать следующие задачи:

1) осуществить подготовку и накопление достаточного количества военнообученного резерва необходимого для стратегического развертывания Вооруженных сил;

2) расширение возможностей в подготовке специалистов по наиболее востребованным военным специальностям;

3) обеспечение и поддержание в необходимых объемах военнообученного резерва офицерского и сержантского составов;

4) совершенствование подготовки резерва для дополнительного комплектования первичных должностей офицерского состава Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК по текущему некомплекту;

5) эффективное использование имеющегося потенциала военных кафедр, с учетом их регионального расположения позволяют решать не только вопросы комплектования в мирное и военное время, но и вопросы военно-патриотического воспитания и противодействия негативному информационному воздействию на молодежь.

Ранее о выделяемых на содержание военных кафедр средствах рассказали в Министерстве обороны.

Образование   Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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