Представитель ЮНИСЕФ в РК: Вакцина - единственный путь побороть пандемию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У Казахстана очень хорошие данные по вакцинации детей. Статистика говорит о том, что более 95% детей вакцинируются. Об этом в ходе встречи с журналистами рассказал представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, руководитель странового офиса Артур ван Дизен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер, наряду с наилучшими показателями среди детей происходят вспышки тех заболеваний, которые могли бы быть предотвращены вакциной.

«Например, в 2019 году зарегистрировано более 13 тысяч случаев кори. И это показывает, что имеются большие пробелы в охвате вакцинацией. Также мы видим, что увеличивается количество детей, у которых есть противопоказания, предписанные врачами. Например, в 2020 году 22 тысячи детей получили противопоказания к определеным видам вакцины, и это на 38% больше, чем было в 2019 году.

Разрыв в охвате вакцинацией увеличивается, и это приводит к тому, что снова возникает вспышка каких-то заболеваний, которые могли быть предотвращены. И зарегистрованы случаи, когда в Казахстан возвращаются те болезни, которые в принципе давно исчезли благодаря вакцинации», - рассказал Артур ван Дизен.

Он также остановился о том, что многие родители продолжают отказываться от вакцинации детей.

«Проблема отказа от вакцины существовала и до пандемии. И в этом направлении мы продолжаем работу. Основной задачей ЮНИСЕФ является помочь родителям перебороть причину отказа от прививок. Для этого мы делаем очень многое. К примеру, в соотрудничестве с Правительством РК мы создали веб-сайт о вакцинации, где родители могут найти абсолютно всю информацию про ту или иную вакцину. Например, из чего состоит вакцина, календарь вакцинации, места, где человек может вакцинироваться, и многое другое. Тем самым мы предотвращаем некоторые мифы о вакцинации», - сказал ван Дизен.

Педставитель ЮНИСЕФ рассказал, что недавно посетил город Туркестан, где пообщался с некоторыми людьми, включая школьных учителей, и поговорил с ними о вакцинации детей.

«Они подтвердили, что много родителей не хотят вакцинировать своих детей. И очевидно, что нам нужно проделать очень большую работу для того, чтобы правильно информировать родителей и донести до них, что данная вакцина абсолютно безопасна. Детей вакцинировать нужно, в противном случае это может привести к тому, что дети начнут больше болеть и школы снова будут закрыты. И это плохо отразится на сфере образования детей», - отметил он.

По словам спикера, единственный путь побороть пандемию - это сделать так, чтобы как можно больше людей по всему миру были вакцинированы.

«Чем больше вирус циркулирует между людьми, тем более мутированные виды вируса появляются. Очень сложно защитить людей от мутирующих видов данного вируса», -сказал он.

В ходе беседы представитель ЮНИСЕФ в Казахстане рассказал о вакцине Pfizer, которой начали прививать подростков и беременных женщин.

«Вакцина Pfizer доказала свою безопасность для беременных и детей. Мы еще не проводили детального анализа, так как вакцинация детей только началась», - пояснил он.

Кроме того, спикер подчеркнул, что правильное информирование населения о вакцинации имеет важную роль.

«Сейчас очень мало взаимодействия родителя, который привел своего ребенка на вакцинацию, с медицинским работником, который вакцинирует. У медработника очень мало времени, чтобы дать родителю дополнительную информацию о вакцинации. Этот момент, возможно, стоит проработать. И здесь нужно выстроить доверие и диалог между родителями и медицинским сотрудником.

Несмотря на то, что вирус считается молодым, причина его возникновения существовала очень давно. Несмотря на то, что вакцина против коронавируса была разработана в кратчайшие сроки, уже миллиарды людей провакцинированы и результаты очень позитивные. И риски того, что будут негативные последствия от вакцины, намного меньше, чем негативные последствия заболевания коронавирусом», - заключил представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.