Представитель ВОЗ: О завершении пандемии могут объявить в конце года

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович рассказала в эксклюзивном интервью ТАСС о возможных сроках окончания пандемии коронавируса, ответила на вопросы о процессе одобрения вакцины «Спутник V», а также дала рекомендации, как укреплять здоровье, передает МИА «Казинформ».

«Картина, которую мы сейчас видим, не полностью отражает точное число заразившихся, как это было в начале пандемии и в случае со штаммом «дельта». Сейчас тяжело прогнозировать, но мы надеемся, что если ничего другого не случится, то пандемия может подойти к концу в 2022 году. Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет. Огромное число зараженных значит, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Но есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда «омикрон» обойдет весь земной шар», - сказала Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

При этом представитель ВОЗ не исключает возможности, что появится более грозный штамм, который будет уносить гораздо большее число жизней людей.

«Все возможно, но не нужно пугаться: это возможно с любым другим вирусом. При этом, конечно, коронавирус очень сильно меняется, с «омикроном» мы увидели, что что-то проходит лучше или легче, так сказать, на популяционном уровне, так что посмотрим. Но не надо расслабляться экспертам. Эксперты должны иметь очень хороший надзор за ситуацией. Но я должна сказать, что и по гриппу никто не расслабляется, и по птичьему гриппу никто не расслабляется. Идет постоянный надзор, просто он не попадает в поле зрения СМИ, потому что это постоянная тяжелая работа, которую делают очень высокоуровневые лаборатории вроде «Вектора», [НИИ гриппа имени] Смородинцева. Конечно, не надо пугать людей — ой, мы нашли что-то. Надо сказать: да, информация такая, мы видим что-то, что требует понимания всех людей и, возможно, изменения поведения», - заявила Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ ответила на вопрос, почему смертность от коронавирусной инфекции в мире растет.

«Мы неоднократно в ВОЗ говорили, что «омикрон» на уровне населения дает меньше тяжелых случаев, чем «дельта», но это не значит, что их нет. Это не значит, что люди не могут болеть тяжело или даже умирать. «Омикрон» очень заразный штамм. Это значит, что он распространяется везде и даже, так сказать, среди части населения, которая смогла уберечься от других штаммов. И именно уязвимой части населения практически сейчас очень тяжело, потому что «омикрон» везде: с симптомами или бессимптомно, но он передается, и таким способом, конечно, он заражает.

[Важен] охват вакцинации именно уязвимых групп населения — это люди старше 60 или 65 лет, население, которое имеет сопутствующие хронические заболевания, другие заболевания, которые, возможно, тоже в остром виде проявились одновременно с «омикроном»: это дает огромное количество людей, которые еще уязвимы к ковиду. Так что не надо говорить: «омикрон», «дельта». Это ковид, который имеет возможность вызывать такое тяжелое заболевание, что человек попадает в больницу из-за этого. И из-за огромного числа случаев, конечно, которые охватывают уязвимое население», - отметила М. Вуйнович.