Представитель UFC не исключает проведение турнира в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава UFC Russia Андрей Громковский высказался о возможности проведения турнира под эгидой организации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже говорил, Казахстан представляет гигантский интерес для UFC, с точки зрения развития мы видим здесь большой потенциал. Я уже прилетал сюда в августе 2019 года, и общаюсь со многими коллегами, работающими в Казахстане в сфере смешанных единоборств. И проведение мероприятия в Казахстане для нас представляется очень интересным», - сказал Андрей Громковский на пресс-конференции в СЦК.

При этом, по его словам, конкретных планов по поводу проведения турнира на территории РК нет.

«И я пока не могу о чем-либо вам рассказать. Могу лишь сказать, что слухи, которые ходят – это всего лишь слухи. И пока анонсировать какую-то конкретную дату или место проведения турнира, я не могу. Но это не значит, что это не может произойти позже», - заявил спикер.

В свою очередь, спортивный эксперт и один из первых казахстанских чемпионов мира по ММА Айдар Махметов рассказал о своем разговоре с финансовым директором организации касательно данной темы.

«Я разговаривал с финансовым директором UFC Эндрю Шеймером, мы списывались, наверное, еще месяца 4 назад. Я задавал этот вопрос ему напрямую, и он сказал, что Казахстан представляет большой интерес для организации, но в этом году точно нет. Поэтому, в этом году UFC в Казахстане точно не будет», - подчеркнул А. Махметов.