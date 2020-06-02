Представительство НАО «Республиканская физико-математическая школа» открывается в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области открывается представительство НАО «Республиканская физико-математическая школа», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

1 июня в день международного Дня защиты детей аким ЗКО Гали Искалиев и председатель Совета директоров Некоммерческого Акционерного Общества «Республиканская физико-математическая школа» Берик Каниев подписали меморандум о намерении открыть среднеобразовательную школу «Fizmat Academy» и центр дополнительного образования в Уральске, а также о взаимном сотрудничестве в части повышения квалификации местных кадров и развития инновационного подхода в обучении местных школ.

В рамках меморандума НАО «РФМШ» впервые в своей истории планирует открыть представительство вне городов республиканского значения. На первом этапе НАО «РФМШ» откроет центр дополнительного образования и повышения квалификации учителей «Fizmat Academy» в этом году, а к новому учебному году 2021 года ожидается открытие школы «Fizmat Academy» для учеников с 1 по 6 класс.

Аким области Гали Искалиев особо отметил вклад НАО «РФМШ» в развитие человеческого капитала в стране.

«Уровень среднего образования Западно-Казахстанской области всегда считался одним из самых высоких в стране, в том числе и по математике. Поэтому для нас очень важно дать им возможность раскрыться и найти своё правильное место в жизни. Подготовка местных педагогических кадров с помощью вашей академии, значительно повысит систему образования в регионе», - отметил аким.

Председатель Совета директоров НАО «РФМШ» Берик Каниев в свою очередь подчеркнул, что меморандум придаст новые возможности для учащихся и учителей ЗКО.

«Надеемся, что открытие «Fizmat Academy» окажет положительный эффект на качество знаний западноказахстанских школьников и на методике преподавания учителей. В частности, мы считаем, что преподавание STEM предметов и приобщение детей к творческим и научным проектам с раннего возраста поможет реализовать потенциал подрастающего поколения», - подчеркнул Берик Каниев.

Отмечается, в состав НАО «РФМШ» входят РФМШ Алматы, основанная в 1972 году; РФМШ Нур-Султан, основанная в 2016 году; и «Fizmat Academy», основанная в 2019 году.

Организации НАО «РФМШ» представлены высококвалифицированным преподавательским составом и современной инфраструктурной базой, наличием физико-математической базы у учеников, готовностью к обучению и высоким рейтингом по поступлению в топовые мировые вузы, победами учащихся на республиканских и международных олимпиадах и вовлеченностью школьников в международные проекты.

РФМШ известна своими выпускниками, которые поступают в лучшие мировые и отечественные вузы, Harvard, MIT, Yale, Princeton, Berkley, Oxford, Cambridge, МГУ, МФТИ, Nazarbayev University и КБТУ. Многие выпускники стали влиятельными политиками, перспективными учеными и преуспевающими бизнесменами.