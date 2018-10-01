Представительство Международного Красного Креста откроется в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК одобрил законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного Красного Креста в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представляя проект закона на пленарном заседании палаты, министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов отметил, что данное Соглашение предусматривает привилегии и иммунитеты для Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Казахстане, необходимые для осуществления деятельности в стране в соответствии со своим мандатом.
«Мандат направлен на защиту жизни и достоинства жертв войны, оказание помощи больным, раненым, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, а также распространение фундаментальных принципов международного гуманитарного права, восстановление семейных связей, содействие в урегулировании международной гуманитарной помощи жертвам чрезвычайных ситуаций», - пояснил Кайрат Абдрахманов.
Ратификация Соглашения является условием для открытия представительства Международного Комитета Красного Креста в нашей стране.
Как отмечено в заключении Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса, открытие представительства МККК в нашей стране будет способствовать реализации инициативы Главы государства о создании Хаба многосторонней дипломатии.
Глава МИД РК, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что в представительстве Международного Комитета Красного Креста будут работать казахстанцы.
«Вначале будут работать три сотрудника. В будущем, если увеличатся проекты реализуемые комитетом, расширится объем работ и содержание, количество сотрудников может быть увеличено до пяти. Руководителем представительства может быть привлечен на конкурсной основе гражданин иностранного государства», - уточнил Кайрат Абдрахманов.
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