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    12:02, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Представительства уполномоченного по правам человека откроют в каждом регионе РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каждом регионе страны появятся представительства уполномоченного по правам человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно законопроекту, необходимо создать 17 региональных представительств в каждой области по три сотрудника и в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте – по четыре сотрудника. Общее количество на региональном уровне 54 единицы. Также увеличится штат национального центра по правам человека до 51 единицы. В настоящее время 13 единиц», - сказал заместитель председателя Сената Аскар Шакиров на пленарном заседании Мажилиса.

    Такой пункт предусмотрен в законопроекте «Об уполномоченном по правам человека». При этом размещение региональных представительств по областям и городам республиканского значения предлагается решить за счет помещений, находящихся на балансе комитета госимущества и приватизации министерства финансов РК и его территориальных подразделений.

    Напомним, Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «Об уполномоченном по правам человека». С принятием документа значительно расширятся полномочия уполномоченного по правам человека по восстановлению нарушенных прав человека и гражданина. При этом установлены соответствующие права. Заявитель может обратиться в суд с иском к государственным органам или должностным лицам в отношении мер, подлежащих принятию для восстановления нарушенных прав, а также в защиту нарушенных прав и свобод неограниченного круга лиц решениями или действиями (бездействием) государственного аппарата.

    Теги:
    Сенат Закон и право Парламент Общество Мажилис
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