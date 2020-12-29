Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область

Представитель штаба непартийного наблюдения за выборами провел встречи в Кызылординской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Декабря 2020, 18:41
Представитель штаба непартийного наблюдения за выборами провел встречи в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 декабря 2020 года представитель штаба непартийного наблюдения за выборами в области Жандос Тусмагамбетов встретился с председателем Кызылординской областной избирательной комиссии Галымом Баймурзаевым, передает МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие члены областной избирательной комиссии и представители СМИ . В ходе встречи были обсуждены вопросы, направленные на прозрачное и справедливое проведение предстоящего избирательного процесса.

Ранее представитель штаба непартийного наблюдения за выборами в области Ж. Тусмагамбетов провел предвыборные встречи с долгосрочными наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и руководителями ряда общественных организаций, а также дал брифинг на информационной площадке Региональной службы коммуникаций.

Также с 5 по 10 декабря был организован семинар-тренинг с разъяснением прав и обязанностей общественных наблюдателей города Кызылорда и районов.


Кызылординская область   Политические партии   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной