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Представитель Президентского кадрового резерва назначен руководителем аппарата АДГС

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Марта 2022, 17:59
Представитель Президентского кадрового резерва назначен руководителем аппарата АДГС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан приказом председателя Агентства по делам государственной службы на должность руководителя аппарата назначен Ахмедьяров Алибек Газизович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Алибек Газизович является членом Президентского молодежного кадрового резерва 2019 года.

Трудовую деятельность Ахмедьяров А. Г. начал в Министерстве индустрии и торговли на должности эксперта юридического департамента.

Работал на различных должностях в Министерстве образования и науки, Министерстве индустрии и новых технологий, Министерстве по инвестициям и развитию, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в Министерстве иностранных дел занимал должность директора департамента юридической службы.

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева и магистратуру Университета Южной Калифорнии (магистр права).


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