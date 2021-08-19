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Представитель ООН поблагодарила Казахстан за принятие коллег из Афганистана

19 Августа 2021 14:33
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Представитель ООН поблагодарила Казахстан за принятие коллег из Афганистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори поблагодарила Правительство Казахстана за поддержку в принятии представителей Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

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«Сегодня группа представителей Миссии ООН по содействию Афганистану прибывает в Алматы. Мы благодарны за поддержку Правительству Казахстана и возможность принять наших коллег здесь», - отметила Постоянный координатор ООН в Казахстане.

Отвечая на вопросы журналистов в аэропорту г. Алматы, госпожа Фриберг-Стори рассказала, что на борту прибывающего из Афганистана самолета находятся «сотрудники ООН со всего мира, которые работали в Афганистане».

По ее словам, они продолжат работать для оказания помощи Афганистану.

«Некоторые из них останутся здесь в Алматы, чтобы оказывать поддержку Афганистану отсюда, другие полетят дальше в свои страны проживания или те страны, где находятся офисы их агентств из структуры ООН. Это люди со всего мира – из Европы, Северной Америки, со всего мира», - добавила она.

«Как Вы знаете, ситуация в Афганистане сейчас очень изменчива и нестабильна. Потребовалось некоторое время, чтобы они могли попасть на самолет. Мы очень благодарны за поддержку, оказанную казахстанскими властями, а также помощь в вопросе принятия наших коллег здесь», - подчеркнула Постоянный координатор ООН в Казахстане.

Вчера в 17.00 часов в Алматы благополучно совершил посадку военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана.

Также ранее сообщалось, что в связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА.


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#ООН   #МИД РК   #Афганистан  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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