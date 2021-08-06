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Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах

6 Августа 2021 18:35
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Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов призвал уделять внимание развитию спортивных комплексов и спортивных школ в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом систему нужно менять, нужно будет решать вопросы с Федерацией по греко-римской борьбе. Мне кажется, в регионах нужно уделять внимание развитию спорткомплексов, спортивных интернатов. Эту проблему должны системно решать. Например, зарплата тренеров, которые работают с детьми, низкая все еще. А к нам приходят готовые спортсмены , но задаемся вопросом: как их готовили и тренировали в спортивной школе. Этому вопросу нужно уделять внимание», - пояснил представитель НОК.

По его словам, систему, вопросы подготовки также нужно обсуждать с руководителями местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось, сколько средств было выделено на поездку в Токио. По словам Елсияра Канагатова, на 300 млн тенге были сокращены средства на поездку на Олимпиаду в Токио.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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