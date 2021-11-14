Представительница РК завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова добилась большого успеха на проходящем в Польше этапе Кубка мира. Спортсменка смогла завоевать бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Морозова в группе А проявила себя на дистанции 1500 метров. Она преодолела ее за 01:56.925. Данный результат позволил ей замкнуть тройку лучших.

Первое место заняла японка Михо Такаги - 01:56.000. Серебряную медаль завоевала Бриттани Боуи из США - 01:56.606.

Добавим, что ЭКМ проходит в Томашув-Мазовецки. Сегодня, 14 ноября, проводится заключительный соревновательный день.

Ранее представительница команды Казахстана Екатерина Айдова показала второй результат в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту.