Представительница РК завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по конькобежному спорту
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова добилась большого успеха на проходящем в Польше этапе Кубка мира. Спортсменка смогла завоевать бронзовую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Морозова в группе А проявила себя на дистанции 1500 метров. Она преодолела ее за 01:56.925. Данный результат позволил ей замкнуть тройку лучших.
Первое место заняла японка Михо Такаги - 01:56.000. Серебряную медаль завоевала Бриттани Боуи из США - 01:56.606.
Добавим, что ЭКМ проходит в Томашув-Мазовецки. Сегодня, 14 ноября, проводится заключительный соревновательный день.
Ранее представительница команды Казахстана Екатерина Айдова показала второй результат в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту.
- Юношеская команда РК стала бронзовым призером международного турнира по хоккею в Беларуси
- Казахстанка стала второй в группе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- Казахстанская лыжница заняла третье место на Кубке Восточной Европы
- Дедовщина в спортинтернате Степногорска: накажут ли за это чиновников
- Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
- Эпидконтроль усиливают в Пекине по мере приближения зимних Олимпийских игр-2022
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана