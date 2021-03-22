Представительница Казахстана победила в конкурсе красоты в Казани
Титула первой вице-мисс удостоилась Юлия Ким (Узбекистан). Второй вице-мисс стала Диана Зулпуева (Кыргызстан).
Республику Татарстан на конкурсе представляла Камилла Равилова. Она отмечена как самая скромная красавица праздника. Представительница Таджикистана Сабрина Борзова получила титул «Самая восхитительная». В номинации «Любовь зрителя» победила Яна Анварова из Башкортостана.
Праздник в честь весеннего равноденствия и начала Нового года у тюркских народов отметили на казанском ипподроме. Гостей и участников праздника поздравил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.
«В этом году, объявленном в республике Годом родных языков и народного единства, национальные праздники имеют особенное значение, растет их статус», — подчеркнул замминистра.
Начальник Управления по реализации национальной политики департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Данил Мустафин пожелал, чтобы год, начавшийся праздником Навруз, был успешным и богатым на общение.