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Представитель Marubeni стал Почетным консулом Казахстана в Осаке

25 Декабря 2018 12:51 40
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Представитель Marubeni стал Почетным консулом Казахстана в Осаке

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 25 декабря в Токио Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев вручил консульский патент Минору Томите -  главе представительства корпорации Marubeni в городе Осака, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

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В консульский округ Почетного консульства РК в Осаке входит регион Кансай - это вторая экономически значимая территория Японии с населением более 20 млн человек и ВВП в 800 млрд долларов, уступающая по масштабам лишь Токио.

В ходе встречи Посол Е. Баударбек-Кожатаев отметил, что Президент РК Нурсултан Назарбаев придает особое значение развитию торгово-экономических отношений с Японией, подчеркнув, что в настоящее время главным вектором внешней политики РК является экономическая дипломатия.

Минору Томита будет содействовать защите прав и интересов физических и юридических лиц Республики Казахстан, а также содействовать привлечению иностранных инвестиций и новых технологий в нашу страну.

Напомним, корпорация Marubeni - крупнейшая торговая компания Японии, имеет около 450 подразделений по всему миру, в том числе в Астане. Работает в Казахстане с 1993 года, к настоящему времени инвестировала и реализовала проекты в нефтехимической и урановой промышленности РК.

 

 

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Ключевые слова: Япония, Внешняя политика Казахстана,
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Садык Акижанов

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