Представитель Казахстана впервые избран в Комитет ООН по защите женщин

В рамках 23-го совещания государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин состоялись выборы членов Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 2025-2028 годы в штаб-квартире ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Фото: МИД РК

Впервые кандидат от Казахстана – известный казахстанский дипломат Мадина Джарбусынова была избрана в состав CEDAW. Это является знаменательным историческим событием, поскольку ранее ни одна из центральноазиатских стран не была представлена в данном важном органе ООН.

Среди стран Центральной Азии Казахстан является лидером по прогрессу в области гендерного равенства. Казахстан улучшил позиции и поднялся на 18 строчек, заняв 62-ое место в Глобальном индексе гендерного разрыва за 2023 год, который был разработан для оценки гендерного равенства среди 146 стран.

Наряду с Казахстаном на 11 мест в CEDAW претендовали представители 20 государств – Оман, Швейцария, Ливан, Нидерланды, Гватемала, Андорра, Австралия, Непал, Грузия, Чили, Барбадос, КНР, Зимбабве, Бурунди, Камерун, Мозамбик, Северная Македония, Уругвай, Великобритания и Того.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполнением своих обязательств государствами-участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В состав комитета входят 23 эксперта по правам женщин из разных стран мира. Страны, ставшие участниками договора, обязаны один раз в четыре года предоставлять Комитету доклады об осуществлении соответствующих прав. Во время своих сессий Комитет рассматривает доклады каждого государства-участника и излагает им свои соображения и рекомендации в виде заключительных замечаний. Казахстан присоединился к данному международному документу в 1998 году.