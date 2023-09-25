Представитель Казахстана избран на пост вице-президента JARUS

Генеральный директор АО «Авиационной администрации Казахстана» Каталин Раду был избран на пост вице-председателя JARUS региона Азия/Австралия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Комитет гражданской авиации.

В рамках проводимого пленарного заседания Объединенного комитета по разработке правил в области беспилотной авиации (JARUS) в Оттаве (Канада), в котором приняли участие генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Каталин Раду и директор департамента беспилотных авиационных систем Владимир Кошманов, состоялось голосование по выбору заместителя председателя региона Азия/Австралия.

По результатам голосования стран участников Объединенного комитета генеральный директор АО «Авиационной администрации Казахстана» Каталин Раду был избран на пост вице-председателя JARUS региона Азия/Австралия.

Участники и представители JARUS признают азиатский регион одним из ключевых в области продвижения беспилотной авиации. Участники также отметили вклад Республики Казахстан в активное сотрудничество и стремление к гармонизации с международными нормами.

Избрание представителя из Республики Казахстан на пост вице-председателя JARUS окажет положительное влияние на совершенствовании законодательства и реализации международных норм в области беспилотной авиации.

Объединенный комитет авиационных властей по разработке требований в области беспилотной авиации JARUS объединяет авиационные власти разных стран c целью разработки согласованных международных норм в области беспилотной авиации. JARUS способствует укреплению сотрудничества между странами-участниками и служит центральным органом для обмена опытом и передовой практикой в области регулирования беспилотной авиации.

Республика Казахстан активно участвует в деятельности Объединенного комитета, стремясь внести свой вклад в формировании методических рекомендаций, которые могли бы учитывать особенности и специфику эксплуатации беспилотных авиационных систем в стране.

Кроме того, было принято решение, что следующее пленарное заседание JARUS будет проведено в Астане в мае 2024 года.