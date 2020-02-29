+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Представитель гражданского общества против участия несовершеннолетних в митингах

29 Февраля 2020 19:18
Поделиться:
Представитель гражданского общества против участия несовершеннолетних в митингах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель регионального объединения профсоюзов «Профсоюз Карагандинской области» Жанна Уалиева выступила против разрешения участвовать в митингах лицам, не достигшим 18-летнего возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Законопроект о митингах преобразовывается на наших глазах - Ерлан Саиров
Законопроект о мирных собраниях соответствует международным стандартам - Сейтжан Койбаков Вопрос о количестве участников мирных собраний проработают в МИОР РК Несовершеннолетним могут разрешить участвовать в мирных собраниях

Об этом она заявила в ходе обсуждения законопроекта о мирных собраниях, прошедшего в Нур-Султане.

«Мы имеем претензии по поводу той нормы, которая была озвучена. В законе был включен понятийный аппарат, в этой связи есть понятие «участник». Участник - это лицо, достигшее 18-летнего возраста. Почему возраст участника снижается? К этому нужно подходить с осторожностью. Есть ряд принципиальных идей. Мы против того, чтобы в этом отношении участниками были дети. Дети вместо того, чтобы готовиться к ЕНТ, будут ходить на митинги и выражать свое мнение, да? Организаторы могут привлечь этих детей для своих целей», - обратилась к участникам Жанна Уалиева.

По ее мнению, мирные собрания не только преследуют политическую идею.

«Есть разные сообщества. Если мы детей с 14 лет допускаем к этим отношениям, тогда мы должны понимать, что дети этого возраста будут привлекаться к ответственности за нарушение нормы. И мы будем иметь 14-летних осужденных и будет прописываться уголовная ответственность?», - заявила эксперт.

В целом, как отметила председатель регионального объединения профсоюзов, данный законопроект активно обсуждался в Караганде.

«Активно участвовали и общественность, и государственная структура. Закон концептуальный, идея закона прослеживается. Идея заключается в обеспечении конституционных прав на собраниях», - выразила мнение Жанна Уалиева.

Напомним, в законопроекте о мирных собраниях исключено возрастное ограничение. Теперь участником мирного собрания может быть лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Как ранее заявили в Министерстве информации и общественного развития данная норма прорабатывается.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив