Представитель Facebook: Казахстан первым из стран ЦА вошёл в CRS

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Региональный директор компании Meta (ранее – Facebook) по связям с общественностью по регионам Китай, Центральная Азия и Монголия Джордж Чен поделился новостью о том, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, получившей доступ к внутренней системе компании CRS, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У Meta (ранее известной как Facebook) имеется специальный онлайн-канал (Система уведомления о контенте, CRS), позволяющий правительствам по всему миру сообщать нам о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство. Теперь Казахстан становится частью CRS. В настоящее время Meta и Казахстан пришли к соглашению о дальнейшей совместной работе, и Казахстан уже получил доступ к системе CRS», - говорится в посте, опубликованном на официальной странице Джоржда Чена в Facebook.

Ранее МИА «Казинформ» сообщало о том, что Министерство информации и общественного развития Казахстана и Facebook договорились тесно сотрудничать по вопросам противодействия вредоносному контенту с целью защиты прав детей в интернете.

С целью оказания содействия правительству Казахстана в решении вопроса повышения безопасности и информационного пространства со стороны Facebook Казахстану предоставлен эксклюзивный прямой доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте» (Content Reporting System (CRS), что, в свою очередь, позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан.

28 октября т.г. командой Facebook проведен тренинг для специалистов Министерства по работе с «Системой уведомления о контенте», а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября Министерство уже приступит к работе в Системе.

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с Министерством по различным аспектам.

Система уведомления о контенте» («Content Reporting System» - CRS) – внутренняя информационная система компании «Meta», используемая для организации взаимодействия с правительственными органами в части направления уведомлений о выявляемом на платформах «Facebook» и «Instagram» контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики компании «Meta», так и требований национальных законодательств государств, имеющих доступ к системе.

CRS предоставляет прямой канал связи для уполномоченных органов государств мира, а теперь и Республики Казахстан, с международной командой компании «Meta» («Facebook»), отвечающей за контентную политику.

Использование CRS позволяет повысить оперативность принимаемых мер по удалению вредоносного контента и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоречащих законодательству материалов на платформах «Facebook» и «Instagram».