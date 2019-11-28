Представитель Беларуси станет генсеком ОДКБ с 2020 года
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 года должность генсека ОДКБ займет представитель Беларуси Станислав Зась. Об этом заявил исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас были вопросы, связанные с назначением Генерального секретаря. Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася, представителя Беларуси, с назначением на эту должность с 1 января 2020 года», - сообщил и.о. генсека Валерий Семериков на брифинге после сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.
По его словам, решение о назначении Станислава Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года.
«Там регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси. Соответственно, назначен представитель Беларуси», - отметил В. Семериков.
Напомним, сегодня в Бишкеке состоялась сессия Совета Коллективной Безопасности ОДКБ. В работе сессии принял участие и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
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