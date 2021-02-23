Представить стратегический план развития в апреле пообещали в «АрселорМиттал Темиртау»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле АО «АрселорМиттал Темиртау» представит стратегический план развития по модернизации и реконструкции производства. Об этом сообщили в Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с главой АО «АрселорМиттал Темиртау» для выяснения обстоятельств в компании.

«В конце 2019 года мы заключили меморандум с компанией. Компания взяла на себя обязательство о сокращении 30% объемов выбросов в течение 4 лет. По итогам 2020 года во главе с министром ездили, три раза провели совещания в Темиртау. Буквально в январе ездили, но компания не выполняет этих обязательств. Был очень жесткий разговор, почему не выполняют требования по меморандуму», - сказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге для журналистов в Нур-Султане.

По его словам, компания ссылалась на имеющуюся пандемию, карантинные условия, на невозможность привести оборудования и по другим причинам.

«Компания пообещала до конца апреля нам представить полную стратегию по модернизации, перевооружению и снижению выбросов. Все требования были высказаны министром: в течение 4 лет обеспечить не менее 30% снижения выбросов, обеспечить автоматизацию всех выбросов, чтобы население и государственные органы могли видеть реальный объем выбросов», - отметил З. Жолдасов.

«Вице-президент дал обещание. Мы встречались с тем, что компания не всегда выполняет свои обещанные обязательства. Все эти стратегические обязательства будем перекладывать в разрешение, как условие природопользования. Условие природопользования подлежит обязательному исполнению с очень жесткими санкциями за неисполнение. Мы продублируем и закрепим требования в разрешительный документ», - добавил он.

З. Жолдасов также ответил, что грозит компании, если обещания и стратегию они не выполнят.

«Если не выполнят, то грозит вплоть до отзыва разрешения. Отзыв разрешения, естественно, предполагает закрытие, приостановку. То есть, эти обязательства будем жестко ставить и будем отслеживать их выполнение», - заявил председатель комитета.

Также в городе Темиртау есть план по высадке в течение трех лет 500 тысяч деревьев.

Ранее сообщалось, что компания «АрселорМиттал Темиртау» в год выбрасывает более 200 тысяч тонн загрязняющих веществ.