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Председателя ревкомиссии по Жамбылской области оштрафовали на 45 млн тенге
15 Августа 2022 11:42

Председателя ревкомиссии по Жамбылской области оштрафовали на 45 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 12 августа приговором суда №2 города Тараз председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров признан виновным за мошенничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Ж.Джапароу назначено наказание в виде штрафа в размере 45 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

«В сентябре 2020 года Ж.Джапаров получил от предпринимателя 3 млн тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий», - сообщили в Антикоррупционной службе.


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