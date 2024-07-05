Астане удалось предотвратить развитие негативных тенденций между Востоком и Западом и укрепить за Шанхайской организацией сотрудничества еще больший авторитет среди мирового сообщества. Об этом сказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев, комментируя итоги председательства республики в ШОС в беседе с собственным корреспондентом агентства Kazinform.

По словам политолога, подходы Казахстана на международной арене очень востребованы, страна воспринимается как арбитр, что делает ее голос значительно сильнее. Он отметил, что в условиях текущих геополитических потрясений выдвигаемые Астаной инициативы важны по ряду причин. Во-первых, растет само значение ШОС. Во-вторых, казахстанский вклад сформировал ШОС как инструмент мира.

— Думаю, что и далее значение ШОС вряд ли уменьшится, однако период председательства Казахстана был одним из самых удачных в истории Организации. То, что было сделано — это большой успех. Особенно, если вспомнить, какая степень противостояния и нервного напряжения существует во внешней политике, — сказал Дмитрий Журавлев.

Эксперт обратил внимание на символичные моменты нынешнего саммита ШОС — принятие Астанинской декларации и вступление Беларуси в качестве полноправного члена Организации.

— Астанинская декларация ШОС покажет, что данный формат сотрудничества развивается и имеет высокую полезную составляющую. Получение Минском статуса государства — члена ШОС тоже воспринимается как признак развития, но это также демонстрирует консолидацию постсоветских стран на совершенно новых основах, — сказал Дмитрий Журавлев.

Одним из вызовов казахстанского председательства политический аналитик назвал напряженность и нестабильность глобальных взаимоотношений. Поставленная Казахстаном задача не допустить геополитический разлом между Востоком и Западом осложнялась тем, что действия отдельных акторов фактически разрушают международную стабильность. Тем не менее, Астане удалось предотвратить развитие целого ряда негативных тенденций и укрепить за ШОС еще больший авторитет среди мирового сообщества.

— Сегодня ШОС способна задавать собственную повестку на уровне как минимум макрорегиона. Но поскольку это тот макрорегион, который находится в центре мира, то это влияет и на повестку всего мира. Кроме того, самим фактом своего существования ШОС влияет на мировую повестку, — резюмировал эксперт.