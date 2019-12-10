Председатели КСК рассказали о проблемах акиму Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков проведет несколько встреч в разных районах города с председателями КСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая встреча прошла сегодня. Как говорит сам городской глава, цель этих встреч – обсудить совместную работу на будущий год, выслушать предложения жителей. Б. Жумабеков подчеркнул, что это не отчетная встреча, а именно диалог.





«Мы вводим информационную систему, которая позволит ни одно обращение граждан не оставить без внимания. Часть данных уже внесли. Думаю, до 20 декабря мы запустим. Там будет вся информация о ремонте дворов, улиц, модернизации ЖКХ. Очередность будет видна. Вы сами сможете увидеть, когда работы будут проводиться в вашем дворе. По обращениям граждан мы постараемся тоже сделать раздел в системе. Очередность будет строго соблюдаться. Даже если на отчетной встрече будут поступать вопросы, все равно они будут поставлены в очередь. Иначе наблюдаю такую картину: кто-то годами ждет, а кто-то по пути с работы зашел на отчетную встречу, и все решилось», - подчеркнул Б. Жумабеков.

В Петропавловске десятки домов нуждаются в модернизации. По словам Б. Жумабекова, акимат подал заявки на 51 дом на общую сумму около 2 млрд тенге. Местные власти не рассчитывают, что все заявки одобрят. Но и половины будет достаточно, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. В целом же подготовлены заявки более чем на 70 домов.

«Мы посчитали, сколько дворов нужно асфальтировать – около 150. Последние годы много средств выделяется на ремонт дворов. В 2020 году мы планируем отремонтировать 70. Но, возможно, эта цифра увеличится. Областной бюджет рассматривается. В этом году установили 10 спортивных площадок. Вместе со школьными по городу их более 110», - сообщил Б. Жумабеков.

Городской глава с сожалением отметил, что установленные ранее спортивные площадки приходят в плачевное состояние. За ними просто никто не ухаживает. Исправить ситуацию аким Петропавловска предлагает двумя способами: передать площадки в доверительное управление КСК или оставить на балансе города. В последнем случае бюджетные средства будут уходить на содержание имеющихся площадок, новых же придется устанавливать меньше.

«Возможно, есть смысл делать спортивную площадку не в каждом дворе, а поставить небольшие стадионы в микрорайонах. Во-первых, сэкономим деньги, во-вторых, за ними будет присмотр. И там можно сконцентрировать тренажеры, прорезиненное покрытие, площадки, освещение с видеонаблюдением. Сейчас нам нужно определить наиболее густонаселенные микрорайоны», - сказал Б. Жумабеков.

Проводить подобные встречи аким Петропавловска намерен 2 раза в год.